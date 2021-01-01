В Приморье мост на остров Русский откроют 6 декабря
Движение по вантовому мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытому из-за наледи, откроют 6 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».
«Планируется открыть движение транспорта вечером 6 декабря», — сообщили в пресс-службе.
3 декабря правительство Приморского края сообщило, что завершить очистку 168 вантов моста ото льда и запустить движение планируется в течение пяти дней. На тот момент был очищен 131 вант.
Пока мост на остров временно закрыт, людей и транспорт бесплатно перевозят паром «Босфор Восточный» и десантные катера.