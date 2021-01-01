В Приморье мост на остров Русский откроют 6 декабря

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Движение по вантовому мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытому из-за наледи, откроют 6 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

«Планируется открыть движение транспорта вечером 6 декабря», — сообщили в пресс-службе.

3 декабря правительство Приморского края сообщило, что завершить очистку 168 вантов моста ото льда и запустить движение планируется в течение пяти дней. На тот момент был очищен 131 вант.

Пока мост на остров временно закрыт, людей и транспорт бесплатно перевозят паром «Босфор Восточный» и десантные катера.