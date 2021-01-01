Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Роспотребнадзор напомнил о правилах сдачи теста на COVID-19 Общество, 05:43 Открытие моста на остров Русский отложили на неопределенный срок Общество, 05:35 Мадуро поделился своим номером для связи в Telegram и WhatsApp Политика, 04:52 Как изменилась экология в Москве за 10 лет РБК и ДПиООС, 04:45 У Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения Общество, 04:29 Сергей Иванов выступил против строительства моста на Сахалин Политика, 04:12 В МВД предложили ввести отдельный перечень навыков для экзамена на права Общество, 03:54 Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала Партнерский материал, 03:26 Неврологи назвали причины проблем с памятью и вниманием после COVID-19 Общество, 03:16 Более половины россиян увидели ухудшение экологической ситуации в стране Общество, 03:14 При взрыве в жилом доме в Ленобласти пострадал ребенок Общество, 03:04 Байден выбрал Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома Политика, 02:35 Байден увеличил отрыв на выборах после пересчета голосов в Висконсине Политика, 02:32 Vnukovo Country Club: пространство для развития детей РБК и Vnukovo Country Club, 02:10
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Общество ,  
0 

Открытие моста на остров Русский отложили на неопределенный срок

Движение по автомобильному мосту на остров Русский во Владивостоке не возобновится в понедельник, как планировалось ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В пресс-службе отметили, что работы по очистке моста от наледи ведутся каждый день. «Люди в течение всего светового дня работают на вантах», — говорится в сообщении. Сроки открытия моста пока не называются.

«Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно», — говорится в сообщении.

Как убирают тысячу тонн наледи с закрытого Русского моста. Видео
Общество

Южный циклон обрушился на Приморье 19 ноября. Тайфун и ледяной дождь причинили значительный ущерб инфраструктуре региона. В частности, во Владивостоке закрыли вантовый мост на остров Русский из-за падения льда.

Кроме того, дома в 73 населенных пунктах, где проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения и отопления. Ледяным дождем были повреждены почти 100 км линий электропередачи и 850 опор ЛЭП, более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций вышли из строя. С 20 ноября в крае действует режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне.

остров Русский Приморье мост
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Материалы по теме
Специалисты вернули свет в 470 квартир в поселке на острове Русском
Общество
Власти пообещали за выходные подать электричество на остров Русский
Общество
Отвечавшую за остров Русский чиновницу отстранили за бездействие при ЧС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter