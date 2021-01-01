Открытие моста на остров Русский отложили на неопределенный срок

Движение по автомобильному мосту на остров Русский во Владивостоке не возобновится в понедельник, как планировалось ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В пресс-службе отметили, что работы по очистке моста от наледи ведутся каждый день. «Люди в течение всего светового дня работают на вантах», — говорится в сообщении. Сроки открытия моста пока не называются.

«Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно», — говорится в сообщении.

Южный циклон обрушился на Приморье 19 ноября. Тайфун и ледяной дождь причинили значительный ущерб инфраструктуре региона. В частности, во Владивостоке закрыли вантовый мост на остров Русский из-за падения льда.