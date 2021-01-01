Число ушедших на карантин по COVID-19 российских школ увеличилось до 79

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России 79 школ в 29 регионах находятся на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большая перемена РФ», связанном с Министерством просвещения.

По данным статистики, за последние сутки в стране закрылись 8 новых школ, одна школа вышла из карантина. Процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия 4 декабря, составил 0,2%.

В конце ноября стало известно, что Роспотребнадзор предложил продлить санитарные требования по коронавирусу к организациям, работающим с детьми, до 2022 года.

В постановлении, принятом в июне этого года, говорится о запрете на проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц», обязательной проверке температуры у детей, закреплении за одним классом определенного кабинета. Также в детских организациях должны стоять антисептики, а игрушки в детских садах — проходить обработку каждый день.