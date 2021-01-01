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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье зарегистрировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 1223 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это новый рекорд в регионе за все время пандемии. Предыдущий максимум в Подмосковье был установлен накануне, когда зарегистрировали 1193 новых случая заражения.

В Москве за последние сутки выявили 6868 новых заболевших. Днем ранее в столице зарегистрировали 7750 новых случаев заражения. Наибольшее число зараженных в Москве было зарегистрировано 27 ноября, когда было выявлено 7918 новых заболевших.

В Подмосковье впервые выявили почти 1,2 тыс. заболевших COVID-19
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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Всего в стране за прошедшие сутки зарегистрировали 27 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения достигло 2,402 млн. За время эпидемии в России умерли 42,1 тыс. человек. За прошедшие сутки умерли 569 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране «напряженной». По ее словам, чаще всего коронавирусом заболевают люди трудоспособного возраста от 29 до 64 лет.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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