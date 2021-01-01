В Подмосковье зарегистрировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 1223 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это новый рекорд в регионе за все время пандемии. Предыдущий максимум в Подмосковье был установлен накануне, когда зарегистрировали 1193 новых случая заражения.

В Москве за последние сутки выявили 6868 новых заболевших. Днем ранее в столице зарегистрировали 7750 новых случаев заражения. Наибольшее число зараженных в Москве было зарегистрировано 27 ноября, когда было выявлено 7918 новых заболевших.

Всего в стране за прошедшие сутки зарегистрировали 27 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения достигло 2,402 млн. За время эпидемии в России умерли 42,1 тыс. человек. За прошедшие сутки умерли 569 человек, у которых диагностировали коронавирус.