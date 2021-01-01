В Подмосковье впервые выявили почти 1,2 тыс. заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки в Московской области обнаружили 1193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным числом заболевших в сутки с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в среду, 2 декабря. Тогда коронавирус выявили у 1148 человек. По числу заболевших COVID-19 Московская область занимает третье место. Опережают Подмосковье Москва и Санкт-Петербург.

Всего с начала пандемии в Московской области зарегистрировали более 114,4 тыс. заболевших.От коронавирусной инфекции за весь период скончались 2160 (+36 за сутки), выздоровели от коронавируса свыше 81,5 тыс. человек.

В Подмосковье действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями. Студенты проходят обучение в дистанционном формате. Кроме того, в Московской области запрещено проведение развлекательных мероприятий и посещение музеев, а также отменены новогодние гуляния.

Накануне президент Владимир Путин объявил о начале «масштабной» вакцинации от коронавируса на следующей неделе. По его словам, вакцинацию необходимо начать с двух групп риска, к которым относятся врачи и учителя.