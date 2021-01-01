Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Ситуация, безусловно, напряженная, это очевидно. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое», — сказала Попова.

По ее словам, чаще всего коронавирусом заболевают люди трудоспособного возраста от 29 до 64 лет. Значительное количество заражений происходит на рабочем месте, а затем люди приносят инфекцию домой.

Попова добавила, что распространение вируса удастся остановить только тогда, когда все будут соблюдать необходимые меры защиты и профилактики.