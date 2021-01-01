Более 6,8 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 6891 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 478 724 человек. Днем ранее в столице от вируса вылечились 6849 человек.

Накануне в Москве выявили 7750 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в Москве с начала пандемии превысило 625 тыс. Из них, по данным оперативного штаба, умерли более 9,1 тыс. человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что прививку от коронавируса москвичи смогут начать делать уже с 5 декабря. 4 декабря открылась электронная запись. На первом этапе привиться смогут работники образования и здравоохранения, а также работники городских социальных служб.