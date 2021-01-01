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Пандемия коронавируса ,  
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Более 6,8 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 6891 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 478 724 человек. Днем ранее в столице от вируса вылечились 6849 человек.

Накануне в Москве выявили 7750 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в Москве с начала пандемии превысило 625 тыс. Из них, по данным оперативного штаба, умерли более 9,1 тыс. человек.

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Фото:Максим Мишин / РИА Новости

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что прививку от коронавируса москвичи смогут начать делать уже с 5 декабря. 4 декабря открылась электронная запись. На первом этапе привиться смогут работники образования и здравоохранения, а также работники городских социальных служб.

В Москве действуют введенные в середине ноября ограничения. Среди прочего в столице ввели дистанционное обучение в университетах и ограничили часы работы кафе, ресторанов и других развлекательных учреждений.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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