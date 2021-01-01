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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса

В столице заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Пока она доступна для работников образования, здравоохранения и социальных служб. О сроках сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для прививки используется препарат Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V». Прививочные пункты откроются с 5 декабря, всего в Москве расположено 70 штук.

В ближайшие недели перечень тех, кто может пройти вакцинацию, расширят. Для этого городу нужно получить большее количество препарата. В итоге вакцина должна стать доступной для всех жителей.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Прививка делается в два этапа. Записываться следует только на один, на второй запись производится автоматически. В общей сложности вакцинация занимает около часа.

В Москве сделавшим прививку от коронавируса выдадут памятку, которая предупреждает о побочных эффектах. Их могут перенести 5,7% получивших вакцину, среди неблагоприятных последствий ломота в теле и мышцах, озноб, жар, головная боль, поднятие температуры.

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Общие противопоказания к вакцинации в Москве следующие: участник этой процедуры должен быть старше 18 и младше 60 лет без хронических заболеваний, прикреплен к одной из московских поликлиник. За 30 дней до вакцинации нельзя делать другие прививки, за две недели или в момент вакцинации недопустимо болеть ОРВИ. Прививки также не ставятся беременным и кормящим женщинам и участникам клинических исследований вакцины от коронавируса.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию в стране со следующей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что она будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России выросло до 2,37 млн человек. Москва лидирует среди регионов по числу зараженных, в городе выявили более 625 тыс. человек с коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус вакцина Сергей Собянин Москва
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