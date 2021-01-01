В Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса

В столице заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Пока она доступна для работников образования, здравоохранения и социальных служб. О сроках сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для прививки используется препарат Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V». Прививочные пункты откроются с 5 декабря, всего в Москве расположено 70 штук.

В ближайшие недели перечень тех, кто может пройти вакцинацию, расширят. Для этого городу нужно получить большее количество препарата. В итоге вакцина должна стать доступной для всех жителей.

Прививка делается в два этапа. Записываться следует только на один, на второй запись производится автоматически. В общей сложности вакцинация занимает около часа.