В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 6,8 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки 6849 человек излечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Еще 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 471 833 человек», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что коронавирус за сутки выявили у 5191 человека. Госпитализировали 1570 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключили 425 пациентов столичных больниц. Умерли 73 пациента.

Более 70 летальных исходов в Москве наблюдаются с середины ноября, показатели приблизились к значениям, фиксировавшихся в мае текущего года.

Рекорд по числу смертей от COVID-19 был зарегистрирован в столице 30 мая. Тогда от коронавируса умерли 78 человек.

На фоне роста числа пациентов, больных коронавирусом, столичные власти ввели в городе ряд ограничений. В частности, были закрыты ночные заведения, отменены новогодние гуляния, а учеников средних и старших классов и студентов перевели на дистанционное обучение.