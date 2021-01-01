В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 6,8 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 75,62 (-0,71) Инвестиции, 02 дек, 12:40
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 91,31 (0) Инвестиции, 02 дек, 12:40
СК начал проверку после пожара в здании онкоцентра в Москве Общество, 11:41 Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к другим валютам Инвестиции, 11:41 В ноябре доходы майнеров биткоина превысили $520 млн Крипто, 11:41 Как Европа может добиться независимости от импорта минерального сырья Партнерский материал, 11:39 Коронавирус застал работника в отъезде: решаем кадровые проблемы Pro, 11:37 В Грузии задержали россиянку с 7 кг героина Общество, 11:34 Как отслеживать тренды в образовании: подкаст «Списать не получится» Экономика образования, 11:30  Здесь живет бизнес: как устроен квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 11:28 В Москве назвали долю людей с побочными эффектами после прививки от COVID Общество, 11:28 Второй за день фигурист снялся с этапа Кубка России из-за COVID-19 Спорт, 11:20 В Подмосковье впервые выявили почти 1,2 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 11:11 Ключевые риски для рынка лизинга в период коронакризиса Партнерский материал, 11:10 Наставника «Химок» признали лучшим тренером месяца в чемпионате России Спорт, 11:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 декабря Общество, 11:07
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,09 +0,03% EUR/RUB ₽90,99 +0,12% EUR/USD $1,21 +0,14%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 6,8 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки 6849 человек излечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Еще 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 471 833 человек», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что коронавирус за сутки выявили у 5191 человека. Госпитализировали 1570 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключили 425 пациентов столичных больниц. Умерли 73 пациента.

Более 70 летальных исходов в Москве наблюдаются с середины ноября, показатели приблизились к значениям, фиксировавшихся в мае текущего года.
Рекорд по числу смертей от COVID-19 был зарегистрирован в столице 30 мая. Тогда от коронавируса умерли 78 человек.

В Москве коронавирус за сутки выявили почти у 5,2 тыс. человек
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На фоне роста числа пациентов, больных коронавирусом, столичные власти ввели в городе ряд ограничений. В частности, были закрыты ночные заведения, отменены новогодние гуляния, а учеников средних и старших классов и студентов перевели на дистанционное обучение.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Москва коронавирус COVID-19
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,07 0% EUR/RUB ₽90,95 +0,09% EUR/USD $1,21 +0,11%
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 73 заразившихся COVID-19
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 6575 человек
Общество
В Москве коронавирус за сутки выявили почти у 5,2 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter