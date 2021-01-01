МИД России назвал «карательной акцией» преследование журналистов в Латвии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 75,2 (-0,42) Инвестиции, 03 дек, 12:56
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 91,19 (-0,11) Инвестиции, 03 дек, 12:56
Экоактивист vs экотеррорист: кто вы для планеты. Тест РБК и ДПиООС, 01:26 СМИ узнали о еще одной предсмертной записке Тесака Общество, 01:23 Главный тренер ЦСКА рассказал о причинах неудач в Лиге Европы Спорт, 01:04 Курс рубля укрепился после решений ОПЕК+ Деньги, 00:53 В Петербурге вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса Общество, 00:48 Сербия получила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» Общество, 00:23 Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 00:20 Число умерших от коронавируса в мире превысило 1,5 млн человек Общество, 00:17 МИД России назвал «карательной акцией» преследование журналистов в Латвии Политика, 00:10 Банки предложили давать за кражу данных о клиентах до 20 лет тюрьмы Финансы, 00:00 Обвиненный в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами Общество, 03 дек, 23:59 Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов РБК и ЮниКредит Банк, 03 дек, 23:43 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 декабря Общество, 03 дек, 23:14 Новак оценил перспективы восстановления рынка после новой сделки ОПЕК+ Бизнес, 03 дек, 23:14
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,45 -0,83% EUR/RUB ₽90,4 -0,52% EUR/USD $1,21 +0,26%
Политика ,  
0 

МИД России назвал «карательной акцией» преследование журналистов в Латвии

Уголовные дела, возбужденные в Латвии против сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия», имеют русофобный подтекст и нарушают международные обязательства по обеспечению свободы слова. Об этом говорится на сайте российского МИД.

Министерство отметило, что работников рижского филиала Sputnik и русскоязычных журналистов Baltnews задержали, у них провели обыски, были предъявлены уголовные обвинения.

«Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», — заявил МИД.

Против работников Baltnews и «Sputnik Латвия» завели дела
Технологии и медиа
Фото:Нина Зотина / РИА Новости

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало поднять вопрос на встрече совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Она проводится с 3 по 4 декабря в формате видеоконференции. МИД выразил надежду, что в ОБСЕ обратят внимание на происходящее и укажут Латвии на «неприемлемость подобных нападок на СМИ». «Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС», — добавило ведомство.

Baltnews и «Sputnik Латвия» находятся под контролем МИА «Россия сегодня». По версии Латвии, Литвы и Эстонии на «Россию сегодня» распространяются персональные санкции Евросоюза против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.

В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today
Технологии и медиа
Фото:Зураб Джавахадзе / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки

Российский МИД назвал подобный подход к ситуации неприемлемым, поскольку санкции затрагивают только Киселева и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с его медиахолдингом.

Ранее в Латвии запретила вещание семи телеканалов Russia Today: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Запрет также был обоснован санкциями против Киселева.

Киселев попал под санкции ЕС в 2014 году после присоединения Крыма к России. По версии европейской стороны, он, в частности поддерживал введение российских войск на Украину. Сам Киселев называл это утверждение ложным и отмечал, что санкции против него как журналиста нарушают свободу слова.

Латвия уголовное дело санкции журналисты МИД
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,45 -0,83% EUR/RUB ₽90,4 -0,52% EUR/USD $1,21 +0,26%
Материалы по теме
Против работников Baltnews и «Sputnik Латвия» завели дела
Технологии и медиа
В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today
Технологии и медиа
Европейский суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter