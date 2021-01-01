МИД России назвал «карательной акцией» преследование журналистов в Латвии

Уголовные дела, возбужденные в Латвии против сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия», имеют русофобный подтекст и нарушают международные обязательства по обеспечению свободы слова. Об этом говорится на сайте российского МИД.

Министерство отметило, что работников рижского филиала Sputnik и русскоязычных журналистов Baltnews задержали, у них провели обыски, были предъявлены уголовные обвинения.

«Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», — заявил МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало поднять вопрос на встрече совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Она проводится с 3 по 4 декабря в формате видеоконференции. МИД выразил надежду, что в ОБСЕ обратят внимание на происходящее и укажут Латвии на «неприемлемость подобных нападок на СМИ». «Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС», — добавило ведомство.