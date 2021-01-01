Против работников Baltnews и «Sputnik Латвия» завели дела

В Латвии против журналистов порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» завели уголовные дела за нарушение режима санкций Евросоюза. Об этом сообщает в Telegram «Sputnik Ближнее зарубежье».

У сотрудников этих СМИ провели обыски, конфисковали технику и средства связи. После допросов у них взяли подписку о неразглашении.

По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА «Россия сегодня», под контролем которого находятся Baltnews и «Sputnik Латвия», распространяются персональные санкции Евросоюза против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Ранее «Sputnik Латвия» передавал, что сотрудники Службы государственной безопасности страны пришли с обыском к бывшему главному редактору портала Baltnews.lv Андрею Яковлеву и публицисту Владимиру Линдерману.