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Технологии и медиа ,  
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Против работников Baltnews и «Sputnik Латвия» завели дела

В Латвии против журналистов порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» завели уголовные дела за нарушение режима санкций Евросоюза. Об этом сообщает в Telegram «Sputnik Ближнее зарубежье».

У сотрудников этих СМИ провели обыски, конфисковали технику и средства связи. После допросов у них взяли подписку о неразглашении.

По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА «Россия сегодня», под контролем которого находятся Baltnews и «Sputnik Латвия», распространяются персональные санкции Евросоюза против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

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Ранее «Sputnik Латвия» передавал, что сотрудники Службы государственной безопасности страны пришли с обыском к бывшему главному редактору портала Baltnews.lv Андрею Яковлеву и публицисту Владимиру Линдерману.

В июне Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание на территории страны семи телеканалам Russia Today (RT). Свое решение Совет также обосновал тем, что эти телеканалы находятся под контролем генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Евросоюз ввел санкции.

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