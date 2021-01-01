В США пообещали никогда не признать присоединение Крыма к России

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

США никогда не признают присоединение Крыма к России. Об этом на министерской онлайн-встрече ОБСЕ заявил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган. Трансляция опубликована на YouTube-канале ОБСЕ.

«Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма», — пообещал Биган.

По его словам, действия России на востоке Украины и в Крыму остаются «самыми вопиющими нарушениями суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ».

Также заместитель госсекретаря отметил, что российские войска находятся в Молдавии и Грузии «без согласия этих стран». В самой России, по его мнению, нарушаются права человека и свобода прессы.