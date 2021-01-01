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В США пообещали никогда не признать присоединение Крыма к России

Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

США никогда не признают присоединение Крыма к России. Об этом на министерской онлайн-встрече ОБСЕ заявил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган. Трансляция опубликована на YouTube-канале ОБСЕ.

«Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма», — пообещал Биган.

По его словам, действия России на востоке Украины и в Крыму остаются «самыми вопиющими нарушениями суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ».

Также заместитель госсекретаря отметил, что российские войска находятся в Молдавии и Грузии «без согласия этих стран». В самой России, по его мнению, нарушаются права человека и свобода прессы.

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В ноябре президент Владимир Путин, говоря о взаимодействии России и США, отметил, что испорченные отношения уже нельзя испортить. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков летом охарактеризовал отношения Москвы и Вашингтона как находящиеся «практически в нижней точке».

Крым стал российским в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого 95% голосовавших высказались за присоединение республики к России. Украина, США и страны Евросоюза не признают результаты референдума. В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности полуострова для Москвы закрыт.

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