Путин оценил влияние ситуации в США на отношения с Москвой

Президент назвал прискорбной «антироссийскую риторику» в США, отметив, что она негативно влияет на двусторонние и международные отношения. В свою очередь, Дмитрий Песков оценил отношения с Вашингтоном как «из рук вон плохие»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Внутриполитическая ситуация в США негативно влияет на всю систему международных отношений, в том числе и с Москвой, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин.

«То, что там происходит — в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе, — это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений», — считает он.

Как отмечает «РИА Новости», Путин дал оценку обстановке в США, отвечая на вопрос об избирательной кампании в Соединенных Штатах и «антироссийской риторике» в этой стране.

Россия, несмотря на это, по-прежнему относится к своим партнерам с уважением, заявил президент. Политика страны на международной арене должна соответствовать пословице «Мягко стелет, но жестко спать кладет», убежден он. Путин считает также, что россияне, отстаивая свои интересы, не должны быть похожи на сумасшедших, «которым в руки попалась бритва и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями».