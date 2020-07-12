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Путин оценил влияние ситуации в США на отношения с Москвой

Президент назвал прискорбной «антироссийскую риторику» в США, отметив, что она негативно влияет на двусторонние и международные отношения. В свою очередь, Дмитрий Песков оценил отношения с Вашингтоном как «из рук вон плохие»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Внутриполитическая ситуация в США негативно влияет на всю систему международных отношений, в том числе и с Москвой, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин.

«То, что там происходит — в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе, — это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений», — считает он.

Как отмечает «РИА Новости», Путин дал оценку обстановке в США, отвечая на вопрос об избирательной кампании в Соединенных Штатах и «антироссийской риторике» в этой стране.

Россия, несмотря на это, по-прежнему относится к своим партнерам с уважением, заявил президент. Политика страны на международной арене должна соответствовать пословице «Мягко стелет, но жестко спать кладет», убежден он. Путин считает также, что россияне, отстаивая свои интересы, не должны быть похожи на сумасшедших, «которым в руки попалась бритва и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями».

Путин предостерег от «размахивания бритвой» при защите интересов страны
Политика
Владимир Путин

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков, комментируя отношения Москвы и Вашингтона, заявил, что они находятся «практически в нижней точке». По словам Пескова, их состояние «из рук вон плохое», это касается и двусторонних отношений, и международных вопросов, в том числе темы контроля над вооружениями и стабильности.

Между Россией и США есть «робкие контакты» на экспертном уровне, но они не приближают стороны «к пониманию ответственности в плане сохранения каких-то действующих документов», считает Песков. В первую очередь речь идет о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), пояснил он.

Именно Россия и США обладают самыми большими ядерными арсеналами, и по объему с ними не может сравниться никакая другая страна, в том числе Китай, который Вашингтон «очень настойчиво» хочет пригласить к этим переговорам, добавил Песков.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был заключен между США и Россией в 2010 году. Срок его действия истекает в феврале следующего года. В Москве не раз говорили о готовности продлить соглашение. США настаивают на том, чтобы к договору присоединился Китай. В Пекине же заявляют, что это произойдет, если США сократят свои ядерные арсеналы до уровня КНР.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, США
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