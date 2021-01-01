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Пандемия коронавируса ,  
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В рамках испытаний «ЭпиВакКороны» привиты 90 добровольцев старше 18 лет

Медработник проводит вакцинацию губернатору Калининградской области Антону Алиханову на третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса &laquo;ЭпиВакКорона&raquo;
Медработник проводит вакцинацию губернатору Калининградской области Антону Алиханову на третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

90 добровольцев старше 18 лет привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса центра «Вектор». Об этом передает «РИА Новости», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По состоянию на 02.12.2020 привиты 90 добровольцев в группе 18+», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что разработку «Вектора» планируют ввести в гражданский оборот 1 января. О ее регистрации 14 октября объявил президент России Владимир Путин. В отличие от разработанного в столице «Спутника V», новосибирская вакцина не является векторной, то есть произведенной на основе биологического материала самого вируса.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцина от «Вектора» лучше всего подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Результаты исследований показали, что препарат не вызывает аллергических реакций и у него отсутствуют побочные эффекты.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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вакцина коронавирус
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