В рамках испытаний «ЭпиВакКороны» привиты 90 добровольцев старше 18 лет

Медработник проводит вакцинацию губернатору Калининградской области Антону Алиханову на третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

90 добровольцев старше 18 лет привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса центра «Вектор». Об этом передает «РИА Новости», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По состоянию на 02.12.2020 привиты 90 добровольцев в группе 18+», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разработку «Вектора» планируют ввести в гражданский оборот 1 января. О ее регистрации 14 октября объявил президент России Владимир Путин. В отличие от разработанного в столице «Спутника V», новосибирская вакцина не является векторной, то есть произведенной на основе биологического материала самого вируса.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцина от «Вектора» лучше всего подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Результаты исследований показали, что препарат не вызывает аллергических реакций и у него отсутствуют побочные эффекты.