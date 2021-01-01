В центре «Вектор» сравнили стоимость двух российских вакцин от COVID-19

Стоимость российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» почти не отличается. Об этом сообщил гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping, передает ТАСС.

«По моим данным, сейчас уже при расчете производственных мощностей их [одной дозы вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона»] стоимость практически не отличается», — сказал Максютов.

По его словам, «Вектор» уже произвел 35 тыс. доз препарата, до конца года это число увеличиться до 50 тыс. Из них около 5 тыс. доз пошли на пострегистрационные клинические исследования, а остальные будут вводиться в гражданский оборот.

«В декабре мы ожидаем ввода в гражданский оборот большей части из них», — сказал Максютов. Он добавил, что первая серия препаратов, которая войдет в гражданский оборот, пройдет проверку в учреждениях Минздрава не ранее 7-8 декабря.