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Пандемия коронавируса ,  
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В центре «Вектор» сравнили стоимость двух российских вакцин от COVID-19

Стоимость российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» почти не отличается. Об этом сообщил гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping, передает ТАСС.

«По моим данным, сейчас уже при расчете производственных мощностей их [одной дозы вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона»] стоимость практически не отличается», — сказал Максютов.

По его словам, «Вектор» уже произвел 35 тыс. доз препарата, до конца года это число увеличиться до 50 тыс. Из них около 5 тыс. доз пошли на пострегистрационные клинические исследования, а остальные будут вводиться в гражданский оборот.

«Вектор» сообщил о вакцинации 50 добровольцев старше 60 лет
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«В декабре мы ожидаем ввода в гражданский оборот большей части из них», — сказал Максютов. Он добавил, что первая серия препаратов, которая войдет в гражданский оборот, пройдет проверку в учреждениях Минздрава не ранее 7-8 декабря.

Вакцина «Спутник V», созданная Научно-исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована в августе. Созданный в центре «Вектор» препарат «ЭпиВакКорона», зарегистрировали в середине октября. По словам президента России Владимира Путина, обе вакцины «абсолютно безопасны и эффективны».

коронавирус вакцина Вектор
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