В Pussy Riot сообщили о задержании участницы акции с «омоновцем» у Кремля

Рита Флорес (Фото: law_abiding_ci / Twitter)

Полицейские задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову). Об этом сообщает правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» со ссылкой на заявление другой участницы арт-группы Марию Алехину.

Девушку задержали в больнице около 1:00 ночи и привезли в отдел полиции «Китай-город». Полицейские оформили на нее протокол по статье о повторном нарушении митингового законодательства (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и оставили на ночь до суда, рассказала Алехина. Заседание назначено на 3 декабря в Тверском районном суде Москвы. Представлять интересы активистки будет адвокат от «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, либо административный арест на срок до тридцати суток.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не располагают информацией о задержании. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда и к адвокату Мансуру Гильманову.

Видео: Pussy Riot

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28 ноября в центре Москвы прошла акция Pussy Riot против полицейского насилия. В акции также принял участие художник Фархад Исрафилли-Гельман. Тогда участники акции, надев кокошники, привязали скотчем одетого в форму сотрудника ОМОНа художника с надписью «Осторожно, хрупкое!» к фонарному столбу. Впоследствии сотрудники полиции задержали Исрафилли-Гельмана в его мастерской. 2 декабря полицейские задержали Марию Алехину.