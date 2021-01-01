В Pussy Riot сообщили о задержании участника акции с «омоновцем» у Кремля

В Москве сотрудники полиции задержали художника Фархада Исрафилли-Гельмана художника, который участвовал в акции Pussy Riot против полицейского насилия. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на участницу группы Марию Алехину.

Video

По словам активистки, задержание произошло в мастерской художника. Куда везут задержанного, правоохранители не пояснили, сказала Алехина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся.

Материал дополняется.