Политика , 28 ноя, 16:52
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В Pussy Riot сообщили о задержании участника акции с «омоновцем» у Кремля
В Москве сотрудники полиции задержали художника Фархада Исрафилли-Гельмана художника, который участвовал в акции Pussy Riot против полицейского насилия. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на участницу группы Марию Алехину.
По словам активистки, задержание произошло в мастерской художника. Куда везут задержанного, правоохранители не пояснили, сказала Алехина.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся.
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