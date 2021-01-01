Власти Москвы назвали условия для участия в вакцинации от COVID-19

Фото: Александр Земляниченко / AP

Сделать прививку от коронавируса в Москве могут только граждане от 18 до 60 лет, без хронических заболеваний. Об этом говорится в специальном разделе, посвященном бесплатной вакцинации, на сайте мэрии Москвы.

Помимо этого к вакцинации не допускаются участники клинического исследования вакцины от COVID-19, больные или переболевшие ОРВИ в течение двух недель до прививки, беременные или кормящие женщины и лица, которые за последние 30 дней делали другие прививки. Также участник вакцинации должен быть прикреплен к столичной поликлинике.

Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин объявил , что с 4 декабря в столице открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса, а с 5 декабря начнется работа прививочных пунктов. По данным властей, всего в Москве будет оборудовано 70 пунктов вакцинации.

В среду, 2 декабря, президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 со следующей недели. Она начнется с врачей и учителей.