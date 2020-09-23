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Участвовать в испытаниях вакцины от COVID разрешили без столичного полиса

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Принять участие в исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции теперь смогут жители регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве, даже если у них нет московского полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно», — сказала Ракова.

По ее словам, это позволит значительно расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования. При этом заммэра отметила важность нахождения участников исследования в Москве, чтобы не прерывалось медицинское наблюдение.

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В оперативном штабе указали, что участником пострегистрационного исследования вакцины может стать совершеннолетний гражданин России или другого государства. При этом иностранцы должны знать русский язык в объеме, необходимом для заполнения документов и общения с врачами.

Российская вакцина «Спутник V», разработанная центром им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Препарат вводится внутримышечно в два этапа. Вторую дозу препарата пациент получает через несколько недель после первой прививки.

В сентябре начался третий этап исследования вакцины, и препарат был выпущен в гражданский оборот. В пострегистрационном исследовании препарата примут участие около 40 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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