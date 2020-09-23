Участвовать в испытаниях вакцины от COVID разрешили без столичного полиса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Принять участие в исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции теперь смогут жители регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве, даже если у них нет московского полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно», — сказала Ракова.

По ее словам, это позволит значительно расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования. При этом заммэра отметила важность нахождения участников исследования в Москве, чтобы не прерывалось медицинское наблюдение.

В оперативном штабе указали, что участником пострегистрационного исследования вакцины может стать совершеннолетний гражданин России или другого государства. При этом иностранцы должны знать русский язык в объеме, необходимом для заполнения документов и общения с врачами.