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Пандемия коронавируса ,  
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Врач сообщил о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов

У некоторых пациентов с коронавирусом держится температура ниже нормы, сообщил «Ленте.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«У некоторых 1,5-2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже», — рассказал Болибок.

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По его словам, низкая температура наблюдается у пациентов с легким течением COVID-19. Причиной может быть сбой в регуляции обмена веществ в организме, пояснил врач.

В середине ноября ученые из Великобритании и США назвали симптомы, наблюдающиеся на ранней стадии заражения коронавирусом. Среди них — проблемы с пищеварением, в частности потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Другим признаком инфицирования может быть конъюнктивит, однако этот симптом встречается редко — примерно в 3% случаев.

Кроме того, признаком заболевания COVID-19 могут быть спутанность сознания и утомляемость. Последняя фиксируется примерно у каждого второго заболевшего.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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