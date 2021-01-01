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Ракету «Союз» со спутниками связи «Гонец» успешно запустили с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна доставить в космос спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах Министерства обороны, запущена с космодрома Плесецк, разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами уже отделился от третьей ступени ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Ракета «Союз» была успешно запущена в 04:14 мск с испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области. Пуск произвел боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения «Союз-2.1б»... в расчетное время 04.24 мск штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя», — сказали в ведомстве.

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Модель базового разгонного блока &laquo;Фрегат-СБ&raquo;<br /> <br /> &nbsp;

Этот пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк стал шестым в текущем году. Последний раз ракета была запущена в конце октября. Тогда на орбиту вывели навигационный спутник «Глонасс-К».

Ранее «РИА Новости» и ТАСС сообщали о переносе пуска «Союза-2» с тремя спутниками «Гонец». Изначально запуск был запланирован на 24 ноября, но затем отложен до 3 декабря из-за замечаний к ракете.

Низкоорбитальная система спутниковой связи «Гонец» предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции.

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