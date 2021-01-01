Ракету «Союз» со спутниками связи «Гонец» успешно запустили с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна доставить в космос спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах Министерства обороны, запущена с космодрома Плесецк, разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами уже отделился от третьей ступени ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Ракета «Союз» была успешно запущена в 04:14 мск с испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области. Пуск произвел боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения «Союз-2.1б»... в расчетное время 04.24 мск штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя», — сказали в ведомстве.

Этот пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк стал шестым в текущем году. Последний раз ракета была запущена в конце октября. Тогда на орбиту вывели навигационный спутник «Глонасс-К».