Запущенный с Плесецка спутник «Глонасс-К» вышел на расчетную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-К». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», — отметили в департаменте.

После этого наземные средства Воздушно-космических сил (ВКС) России приняли «Глонасс-К» на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, добавили в военном ведомстве.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 22:08 мск. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.