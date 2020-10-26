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Общество ,  
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Запущенный с Плесецка спутник «Глонасс-К» вышел на расчетную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-К». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», — отметили в департаменте.

После этого наземные средства Воздушно-космических сил (ВКС) России приняли «Глонасс-К» на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, добавили в военном ведомстве.

«Союз-2» со спутником «Глонасс-К» стартовал с космодрома Плесецк
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 22:08 мск. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Орбитальная группировка спутников «Глонасс» включает 27 аппаратов. Из них 24 используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, один в резерве, и еще один на техобслуживании.

спутник Глонасс-К космодром Плесецк
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