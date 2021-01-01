СМИ сообщили о переносе на декабрь запуска спутников «Гонец-М»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Пять «зеленых» офисов Москвы РБК и ДПиООС, 11:48 Непобедимый. Медведев вошел в историю на Итоговом турнире ATP Спорт, 11:39 Московская железная дорога назвала причину задержек поездов на МЦД-2 Общество, 11:33 Александр Комиссаров — как потерять все и начать бизнес с нуля РБК и ВТБ Привилегия, 11:25 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 ноября Общество, 11:19 В США в результате нападения на церковь погибли два человека Общество, 11:17 Число сделок со вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 20% Недвижимость, 11:04 «Ошибка выжившего» в управлении технологичными проектами Pro, 11:03 Мобильная медицина: как врачи Красноярского края добираются до пациентов Партнерский материал, 11:02 СМИ сообщили о переносе на декабрь запуска спутников «Гонец-М» Общество, 11:00 В Москве за сутки выявили 6866 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 10:56 Владеем вместе, используем порознь. Как это работает РБК и Hyundai Mobility, 10:56 Китайский банк отменил выпуск блокчейн-облигации на $3 млрд Крипто, 10:54 Первый чемпион Итогового турнира раскрыл ключевую деталь победы Медведева Спорт, 10:51
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Общество ,  
0 

СМИ сообщили о переносе на декабрь запуска спутников «Гонец-М»

Макет космического аппарата &laquo;Гонец-М&raquo;
Макет космического аппарата «Гонец-М» (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Запуск с космодрома Плесецк трех спутников связи «Гонец-М», планировавшийся на 24 ноября, перенесли на 3 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По информации источника, пуск перенесен из-за необходимости замены одной из деталей ракеты «Союз-2.1б».

О том, что запуск трех спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк предварительно перенесли на 3 декабря, также сообщает источник ТАСС. По словам другого источника агентства, запуск «Гонцов-М» перенесли из-за замечаний к ракете: носитель разберут и заменят ряд деталей.

Мишустин разрешил использовать военную инфраструктуру для пуска спутников
Технологии и медиа
Пуск ракеты-носителя &laquo;Рокот&raquo; с блоком космических аппаратов связи &laquo;Гонец-М&raquo; и юстировочным космическим аппаратом &laquo;Блиц-М&raquo;

В «Роскосмосе» не стали комментировать РБК эту информацию.

«Гонец» — российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, с помощью которой координатные данные системы навигации ГЛОНАСС с подвижных объектов передают в центры мониторинга.

Предыдущий пуск «Гонцов-М» на ракете «Союз» состоялся в конце сентября. Ракету также запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
спутник запуск Плесецк спутниковая система «Гонец»
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Материалы по теме
Запущенный с Плесецка спутник «Глонасс-К» вышел на расчетную орбиту
Общество
«Роскосмос» нашел замену ракете «Ангара» для запуска спутника «Гонец»
Технологии и медиа
Компания «Гонец» назвала сферы применения системы спутниковой связи
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter