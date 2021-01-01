СМИ сообщили о переносе на декабрь запуска спутников «Гонец-М»

Макет космического аппарата «Гонец-М» (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Запуск с космодрома Плесецк трех спутников связи «Гонец-М», планировавшийся на 24 ноября, перенесли на 3 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По информации источника, пуск перенесен из-за необходимости замены одной из деталей ракеты «Союз-2.1б».

О том, что запуск трех спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк предварительно перенесли на 3 декабря, также сообщает источник ТАСС. По словам другого источника агентства, запуск «Гонцов-М» перенесли из-за замечаний к ракете: носитель разберут и заменят ряд деталей.

В «Роскосмосе» не стали комментировать РБК эту информацию.