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В Минтруде назвали условие для сохранения прежней зарплаты на удаленке

Зарплата переведенных на удаленную работу сотрудников не должна уменьшаться, если объем работы остался на прежнем уровне, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«В случае если объем выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую работник бы получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе», — пояснил Котяков.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Накануне Совет Федерации одобрил закон об удаленке. В частности, вводятся понятия удаленной, а также временной и комбинированной дистанционной работы. Согласно закону, работодатель может переводить сотрудников на удаленную работу в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом работники должны быть обеспечены необходимым оборудованием или им должны возместить затраты.

Закон закрепляет право работника на личное время. Работа сверх установленного рабочего времени является сверхурочной и должна быть оплачена. Кроме того, перевод на удаленку не может служить основанием для снижения зарплаты. При этом работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником, переведенным на дистанционную работу, если он не выходил на связь без уважительной причины более двух дней подряд. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Президент Владимир Путин призывал учитывать интересы как работодателей, так и тех, кто работает дистанционно, при принятии законов, регулирующих такой формат работы.

Минтруд удаленная работа зарплата
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