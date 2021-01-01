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Путин поручил сбалансировать интересы «удаленщиков» и работодателей

В регулировании удаленной работы кабмин и Госдума должны учесть интересы и сотрудников, и работодателей. Накануне Дума исключила из проекта закона норму о праве удаленщиков не быть на связи с начальством круглые сутки
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Совершенствование законов, регулирующих дистанционную работу, нужно вести сбалансированно, учитывая интересы как работодателей, так и тех, кто работает дистанционно. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, следует из опубликованного на сайте Кремля документа.

Помимо этого, необходимо минимизировать расходы на организацию такой работы и не допускать «ее излишнего нормативного регулирования».

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект, который регулирует взаимоотношения работодателей и сотрудников на дистанционной работе.

Госдума исключила из законопроекта об удаленке «право на офлайн»
Экономика
Фото:Lisa Ducret / Global Look Press

Среди поправок, которые внесли в закон ко второму чтению, — пункт о том, что работодатель может расторгнуть трудовой договор с дистанционным работником, если он не выходил на связь без уважительной причины более двух дней подряд, и пункт о принудительном переводе на временную удаленку в случае чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, закон закрепляет нормы об обязанности работодателей обеспечивать удаленщиков необходимой техникой, оплачивать их командировки и не снижать зарплаты дистанционным сотрудникам.

Ко второму чтению из документа исчезала норма, которая предусматривала права работника быть офлайн, то есть не быть на связи с работодателем круглые сутки. В то же время Минтруд пояснил, что время взаимодействия с работодателем для сотрудника на удаленке является рабочим, то есть должно оплачиваться. Кроме того, в соответствии с нормами Трудового кодекса рабочее время за пределами установленного времени оплачивается как сверхурочное по аналогии с тем, как это происходит у сотрудников на стационарных рабочих местах, пояснили в министерстве.

Автор
Наталья Демченко
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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