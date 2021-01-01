Путин поручил сбалансировать интересы «удаленщиков» и работодателей

В регулировании удаленной работы кабмин и Госдума должны учесть интересы и сотрудников, и работодателей. Накануне Дума исключила из проекта закона норму о праве удаленщиков не быть на связи с начальством круглые сутки

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Совершенствование законов, регулирующих дистанционную работу, нужно вести сбалансированно, учитывая интересы как работодателей, так и тех, кто работает дистанционно. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, следует из опубликованного на сайте Кремля документа.

Помимо этого, необходимо минимизировать расходы на организацию такой работы и не допускать «ее излишнего нормативного регулирования».

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект, который регулирует взаимоотношения работодателей и сотрудников на дистанционной работе.

Среди поправок, которые внесли в закон ко второму чтению, — пункт о том, что работодатель может расторгнуть трудовой договор с дистанционным работником, если он не выходил на связь без уважительной причины более двух дней подряд, и пункт о принудительном переводе на временную удаленку в случае чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, закон закрепляет нормы об обязанности работодателей обеспечивать удаленщиков необходимой техникой, оплачивать их командировки и не снижать зарплаты дистанционным сотрудникам.