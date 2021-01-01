Совфед одобрил закон об удаленной работе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Совет Федерации одобрил закон о дистанционной работе. Документ ранее внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

Как говорится в пояснительной записке, необходимость сделать трудовое законодательство более гибким возникла из-за пандемии коронавирусной инфекции. По мнению авторов законопроекта, российское законодательство оказалось неготовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы.

Документ вводит определения понятий удаленной, а также временной и комбинированной дистанционной работы.

Также закон предусматривает, что работодатель может переводить сотрудников на дистанционную работу в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.