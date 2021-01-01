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Совфед одобрил закон об удаленной работе

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Совет Федерации одобрил закон о дистанционной работе. Документ ранее внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

Как говорится в пояснительной записке, необходимость сделать трудовое законодательство более гибким возникла из-за пандемии коронавирусной инфекции. По мнению авторов законопроекта, российское законодательство оказалось неготовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы.

Документ вводит определения понятий удаленной, а также временной и комбинированной дистанционной работы.

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Фото:Lisa Ducret / Global Look Press

Также закон предусматривает, что работодатель может переводить сотрудников на дистанционную работу в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.

Помимо этого, указывается, что выполнение работы дистанционно не может служить основанием для снижения заработной платы. Также в законе закреплено право работника на личное время. Любое нарушение личного времени может рассматриваться как сверхурочная работа, которая должна быть оплачена.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

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