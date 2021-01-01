Памфилова потребовала убрать из ТИК «запятнавших себя во время выборов»

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала главе избирательной комиссии Ленинградской области Михаилу Лебединскому поменять руководство территориального избиркома Тосненского муниципального района после нарушений, выявленных в ходе губернаторских выборов. Об этом глава ЦИК заявила в ходе заседания комиссии.

«Просто там назрела необходимость сменить руководство территориально-избирательной комиссии Тосненского муниципального района», — сказала Памфилова.

По словам Памфиловой, 13 сентября на выборах губернатора Ленинградской области активно работала мониторинговая группа члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой, которая зафиксировала в Тосненском муниципальном районе нарушения.

Глава ЦИК отметила, что в областной комиссии также поддерживают решение смены руководства ТИК района. «Я знаю, что там непростая ситуация — некоторые граждане, пользуясь своим служебным положением, пытаются извне давить на членов комиссии, которые будут принимать такое решение. Надеюсь, что наш коллега и избирательная комиссия целиком справятся с этой ситуацией и выполнят то, что они наметили», — сказала Памфилова.