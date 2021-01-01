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Политика ,  
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Памфилова потребовала убрать из ТИК «запятнавших себя во время выборов»

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала главе избирательной комиссии Ленинградской области Михаилу Лебединскому поменять руководство территориального избиркома Тосненского муниципального района после нарушений, выявленных в ходе губернаторских выборов. Об этом глава ЦИК заявила в ходе заседания комиссии.

«Просто там назрела необходимость сменить руководство территориально-избирательной комиссии Тосненского муниципального района», — сказала Памфилова.

По словам Памфиловой, 13 сентября на выборах губернатора Ленинградской области активно работала мониторинговая группа члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой, которая зафиксировала в Тосненском муниципальном районе нарушения.

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Элла Памфилова

Глава ЦИК отметила, что в областной комиссии также поддерживают решение смены руководства ТИК района. «Я знаю, что там непростая ситуация — некоторые граждане, пользуясь своим служебным положением, пытаются извне давить на членов комиссии, которые будут принимать такое решение. Надеюсь, что наш коллега и избирательная комиссия целиком справятся с этой ситуацией и выполнят то, что они наметили», — сказала Памфилова.

Она добавила, что все те, кто «себя запятнал во время выборов», не должны входить в новые составы комиссий.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

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Глава ТИК Тосненского района — Александр Наумов. Он занимает эту должность с 8 декабря 20215 года, срок его полномочий истекает 8 декабря 2020 года.

В России 13 сентября прошел основной день голосования на региональных и местных выборах. Ранее член СПЧ Александр Брод на брифинге по итогам наблюдения на выборах в Общественной палате Российской Федерации заявил, что в совете не зафиксировали серьезных нарушений на прошедших выборах.

На выборах губернатора Ленинградской области победил Александр Дрозденко. За него проголосовали 83,61% избирателей. Второе место занял кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев — 7,30%; третье — кандидат от партии «Справедливая Россия» Александр Перминов — 4,57%.

Элла Памфилова ЦИК Ленинградская область
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