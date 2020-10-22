Спустя год после выборов в Петербурге обнаружили пропавшие бюллетени

В Санкт-Петербурге депутаты нашли пропавшие бюллетени и списки избирателей по 212 округу через год после муниципальных выборов. Об этом сообщается в группе муниципального образования во «ВКонтакте».

Как сообщил глава образования Павел Швец, после выборов 21 ноября прошлого года Горизбирком передал полномочия муниципальной избирательной комиссии № 72 Территориальной избирательной комиссии № 23, которая должна была получить избирательную документацию.

К тому времени председатель комиссии № 72 Александр Белов долгое время не появлялся на рабочем месте. Чтобы изъять документацию для передачи пришлось вскрыть его кабинет, однако там не оказалось бюллетеней и списков избирателей по 212 округу.

После этого Белов не появился на работе, он также не отвечал на телефонные звонки.