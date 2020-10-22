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Спустя год после выборов в Петербурге обнаружили пропавшие бюллетени

В Санкт-Петербурге депутаты нашли пропавшие бюллетени и списки избирателей по 212 округу через год после муниципальных выборов. Об этом сообщается в группе муниципального образования во «ВКонтакте».

Как сообщил глава образования Павел Швец, после выборов 21 ноября прошлого года Горизбирком передал полномочия муниципальной избирательной комиссии № 72 Территориальной избирательной комиссии № 23, которая должна была получить избирательную документацию.

К тому времени председатель комиссии № 72 Александр Белов долгое время не появлялся на рабочем месте. Чтобы изъять документацию для передачи пришлось вскрыть его кабинет, однако там не оказалось бюллетеней и списков избирателей по 212 округу.

После этого Белов не появился на работе, он также не отвечал на телефонные звонки.

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По информации Швеца, Белов заключил договор аренды на три месяца со складом в Ломоносовским районе Ленобласти. Там он прятал бюллетени. «При этом документы на склад привез не он сам, а некто Евгений. И оба пропали», — сообщил Швец.

Склад несколько месяцев пытался связаться с арендатором ячейки. По прошествии десяти месяцев со склада позвонили в муниципалитет с вопросом, когда там планируют забрать бюллетени.

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«Мы приехали, забрали документы и передали их Территориальной избирательной комиссии № 23», — написал Швец.

Муниципальные выборы и выборы губернатора в Санкт-Петербурге в 2019 году прошли 8 сентября. Центризбирком сообщал, что при голосовании в муниципальных округах были зафиксированы массовые нарушения.

Так, участковые избиркомы мешали доступу наблюдателей на участки и уклонялись от подсчета голосов в помещениях УИК. Кроме того, на нескольких участках — например на № 1615 УИК в Петроградском районе — на видео был зафиксирован вброс бюллетеней, а в трех округах бюллетени пересчитали через день после окончания голосования.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, Центризбиркому пришлось применить «беспрецедентное вмешательство». Она сообщила, что ЦИК подал 173 жалобы на нарушения в ходе муниципальных выборов в Петербурге.

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