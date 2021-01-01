В Петербурге при пожаре в забитой мусором квартире погиб человек

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Тело человека обнаружили после пожара в забитой мусором квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

Инцидент произошел в пятиэтажном здании по адресу: улица 5-я Светская, дом 26. Пожар вспыхнул в квартире № 10, забитой мусором. Личность погибшего, обнаруженного в ней, устанавливается.

Из дома эвакуировали 15 человек, добавили в МЧС.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на жильцов дома, погибший мужчина вел асоциальный образ жизни и складировал мусор у себя в квартире. По информации издания, семь лет назад там также был пожар.