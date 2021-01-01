В Петербурге при пожаре в забитой мусором квартире погиб человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 76,32 (+0,12) Инвестиции, 01 дек, 13:31
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 91,31 (+0,11) Инвестиции, 01 дек, 13:31
Vnukovo Country Club: пространство для развития детей РБК и Vnukovo Country Club, 11:23 Курс биткоина не смог преодолеть $20 тыс. Трейдеры потеряли $700 млн Крипто, 11:19 Аренда квартир в Москве: что будет со ставками в 2021 году Недвижимость, 11:15 Главного тренера и гендиректора «Локомотива» не уволят после вылета из ЛЧ Спорт, 11:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 декабря Общество, 11:09 Ozon назвал самые покупаемые книги десятилетия в России Общество, 11:07 Журналист объяснил утверждения о возможном допинге у лыжницы Сориной Спорт, 11:07 В России разработали виртуального помощника по покупке квартир Партнерский материал, 11:05 В Москве от коронавируса вылечились еще 6575 человек Общество, 11:03 Кололся, но не плакал: как «русский Shopify» выручил ₽270 млн в пандемию Pro, 11:02 В Петербурге при пожаре в забитой мусором квартире погиб человек Общество, 10:56 Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России РБК и «Сименс», 10:54 В Москве коронавирус за сутки выявили почти у 5,2 тыс. человек Общество, 10:51 Infiniti анонсировала премьеру двух новинок для России в 2021 году Авто, 10:51
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,68 -0,23% EUR/RUB ₽91,24 -0,27% EUR/USD $1,21 -0,01%
Общество ,  
0 

В Петербурге при пожаре в забитой мусором квартире погиб человек

Фото:ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Тело человека обнаружили после пожара в забитой мусором квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

Инцидент произошел в пятиэтажном здании по адресу: улица 5-я Светская, дом 26. Пожар вспыхнул в квартире № 10, забитой мусором. Личность погибшего, обнаруженного в ней, устанавливается.

Из дома эвакуировали 15 человек, добавили в МЧС.

В подмосковных Химках из-за пожара в жилых домах эвакуировали 100 человек
Общество

Как сообщает 78.ru со ссылкой на жильцов дома, погибший мужчина вел асоциальный образ жизни и складировал мусор у себя в квартире. По информации издания, семь лет назад там также был пожар.

Ранее в городе Всеволожске Ленинградской области произошел взрыв и пожар в жилом доме. В результате от взрывной волны пострадал ребенок. Его направили в стационар для обработки порезов. Из-за происшествия из дома эвакуировали 40 человек.

Санкт-Петербург пожар новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,66 -0,25% EUR/RUB ₽91,23 -0,28% EUR/USD $1,21 -0,01%
Материалы по теме
В подмосковных Химках из-за пожара в жилых домах эвакуировали 100 человек
Общество
В Новосибирске при пожаре в сауне гостиницы погибла женщина
Общество
На северо-западе Москвы произошел пожар в здании полиции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter