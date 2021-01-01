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Общество ,  
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В жилом доме в Ленобласти произошел взрыв

В жилом доме в городе Всеволожск Ленинградской области произошел взрыв и начался пожар. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Александр Дрозденко.

«На улице Добровольского 22 в жилом доме на 12-ом этаже в однокомнатной̆ квартире произошел взрыв неустановленной̆ причины», — написал Дрозденко.

Он добавил, что огонь охватил площадь 10 кв. метров, возгорание уже потушено. В квартире, где произошел взрыв, повреждены чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка и ограждение лоджии. Также повреждены межкомнатные перегородки в соседних квартирах.

Погибших и пострадавших в поврежденных квартирах не обнаружили. По предварительной информации, за медицинской̆ помощью самостоятельно обратились несколько жильцов, написал губернатор.

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Фото:mos-gaz.ru

Как сообщает МЧС России, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 21:40 мск. Из дома эвакуировали 40 человек, никто не пострадал. К тушению огня привлекли 32 человека и 13 единиц техники, пожар ликвидирован.

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку по факту взрыва, сообщается на сайте ведомства. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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пожар взрыв газа
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