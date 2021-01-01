В жилом доме в Ленобласти произошел взрыв

В жилом доме в городе Всеволожск Ленинградской области произошел взрыв и начался пожар. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Александр Дрозденко.

«На улице Добровольского 22 в жилом доме на 12-ом этаже в однокомнатной̆ квартире произошел взрыв неустановленной̆ причины», — написал Дрозденко.

Он добавил, что огонь охватил площадь 10 кв. метров, возгорание уже потушено. В квартире, где произошел взрыв, повреждены чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка и ограждение лоджии. Также повреждены межкомнатные перегородки в соседних квартирах.

Погибших и пострадавших в поврежденных квартирах не обнаружили. По предварительной информации, за медицинской̆ помощью самостоятельно обратились несколько жильцов, написал губернатор.