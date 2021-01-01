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При взрыве в жилом доме в Ленобласти пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате взрыва в жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Пострадал от взрывной волны ребенок, для обработки порезов он направлен в стационар», — говорится в сообщении.

Из дома эвакуировали 40 человек. О жертвах не сообщается.

В жилом доме в Ленобласти произошел взрыв
Общество

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, администрация региона выделит средства на восстановление пострадавших в результате взрыва квартир. После обследования здания власти сообщат, жильцы каких квартир могут безопасно вернуться домой. Остальным предоставят места в гостиницах.

Взрыв прогремел вечером 29 ноября в однокомнатной̆ квартире в жилом доме по адресу: улица Добровольского, 22. Точная причина произошедшего пока неизвестна. В доме также начался пожар, огонь охватил площадь 10 кв. метров. Позже в МЧС сообщили о ликвидации возгорания. Следователи организовали проверку по факту взрыва.

Ленобласть взрыв в доме пострадавшие
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