Общество , 29 ноя, 06:43
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В подмосковных Химках загорелись два жилых дома
В Московской области в городе Химки вспыхнул пожар в двух соседних жилых пятиэтажках. Об этом говорится на сайте подмосковного главка МЧС.
«Наблюдалось горение кровли на площади 200 кв. м, угроза распространения по зданиям», — отмечается в сообщении.
Всего огонь охватил 500 кв. м. Были эвакуированы 100 человек, их временно разместили в школе.
Открытое горение полностью локализовали к 06:03 по мск, спустя примерно два часа после вызова пожарных.