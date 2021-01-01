В подмосковных Химках загорелись два жилых дома

В Московской области в городе Химки вспыхнул пожар в двух соседних жилых пятиэтажках. Об этом говорится на сайте подмосковного главка МЧС.

«Наблюдалось горение кровли на площади 200 кв. м, угроза распространения по зданиям», — отмечается в сообщении.

Всего огонь охватил 500 кв. м. Были эвакуированы 100 человек, их временно разместили в школе.

Открытое горение полностью локализовали к 06:03 по мск, спустя примерно два часа после вызова пожарных.