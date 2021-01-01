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В подмосковных Химках загорелись два жилых дома

В Московской области в городе Химки вспыхнул пожар в двух соседних жилых пятиэтажках. Об этом говорится на сайте подмосковного главка МЧС.

«Наблюдалось горение кровли на площади 200 кв. м, угроза распространения по зданиям», — отмечается в сообщении.

Жилой дом загорелся в Подмосковье на площади 1 тыс. кв. м
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Всего огонь охватил 500 кв. м. Были эвакуированы 100 человек, их временно разместили в школе.

Открытое горение полностью локализовали к 06:03 по мск, спустя примерно два часа после вызова пожарных.

«По предварительным данным пострадавших нет», — указали в МЧС.

Ранее в подмосковном Красноармейске загорелись чердак и кровля жилого дом, пожар распространился на площади 1 тыс. кв. м. Об эвакуации не сообщалось, как и о пострадавших.

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