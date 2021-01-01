Постпред Украины в ООН озвучил свою версию начала Второй мировой

Сергей Кислица (Фото: Sergiy Kyslytsya / Facebook)

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что украинцы стали первыми жертвами плана, который Адольф Гитлер разработал «в сговоре» с Иосифом Сталиным. Его речь опубликовало постпредство Украины при ООН.

«Украина принадлежит к региону, где Вторая мировая война была развязана», — сказал Кислица. В своем выступлении он упомянул пакт Молотова — Риббентропа, который, по его словам, «разделил сферы интересов между двумя диктатурами».

«1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным», — заявил он.

По утверждению Кислицы, поляки и украинцы были среди первых «жертв части плана», согласно которому нацистские войска с запада, а советские с востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины, а затем «вторглись в Прибалтику».