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Политика ,  
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Постпред Украины в ООН озвучил свою версию начала Второй мировой

Сергей Кислица
Сергей Кислица (Фото: Sergiy Kyslytsya / Facebook)

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что украинцы стали первыми жертвами плана, который Адольф Гитлер разработал «в сговоре» с Иосифом Сталиным. Его речь опубликовало постпредство Украины при ООН.

«Украина принадлежит к региону, где Вторая мировая война была развязана», — сказал Кислица. В своем выступлении он упомянул пакт Молотова — Риббентропа, который, по его словам, «разделил сферы интересов между двумя диктатурами».

«1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным», — заявил он.

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По утверждению Кислицы, поляки и украинцы были среди первых «жертв части плана», согласно которому нацистские войска с запада, а советские с востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины, а затем «вторглись в Прибалтику».

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно высказывался на тему Второй мировой войны. Так, глава государства называл чушью заявления об одинаковой роли нацистского лидера Адольфа Гитлера и руководителя СССР Иосифа Сталина в развязывании войны.

В прошлом году, комментируя принятие Европейским парламентом резолюции о жертвах сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов, Путин называл верхом цинизма попытки поставить на одну доску СССР и фашистскую Германию.

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