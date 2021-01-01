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Общество ,  
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Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник Falcon Eye

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Видеозапись момента запуска опубликовала на своем сайте компания-оператор космодрома Arianespace.

Также о старте «Союза» сообщил «Роскосмос» в Twitter. «В 04:33 с Гвианского космического центра выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» и разгонного блока «Фрегат-М», — говорится в посте.

Головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя спустя 8 минут 48 секунд, еще через 50 минут космический аппарат был успешно выведен на орбиту.

Ракету должны были запустить с космодрома еще в марте 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции старт перенесли на осень. Тогда он был запланирован на 29 ноября, однако из-за непогоды старт перенесли на 1 декабря. Но и тогда запуск ракеты не состоялся. Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль рассказал, что в ходе подготовки к старту «возникли проблемы с передачей телеметрических данных».

Ракета «Союз» космодром Куру старт
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Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли из-за непогоды
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