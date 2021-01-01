Дворец в Петербурге получил протокол о деле после концерта Басты

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге (Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС)

Ледовый дворец в Петербурге, где после концертов рэпера Басты (Василия Вакуленко) прошла проверка соблюдения санитарных норм, ждет решения суда о возможной приостановке деятельности. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель гендиректора дворца по правовым вопросам Георги Николов.

«Мы получили протокол управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о возбуждении дела об административных правонарушениях в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований», — отметил он.

Николов пока не располагает информацией, когда должно состояться заседание суда. Согласно сообщению объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, к производству материалы пока не приняты.

По словам Николова, концерты Басты прошли 27 и 28 ноября, когда ограничение по заполняемости концертных залов в Петербурге составляло 50% от общего количества мест. Представитель Ледового дворца, в свою очередь, уточнил, что 27 ноября на мероприятии присутствовали 6 306 человек, 28 ноября — 6 208. Вместимость дворца составляет 13 486 зрителей.