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Дворец в Петербурге получил протокол о деле после концерта Басты

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге (Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС)

Ледовый дворец в Петербурге, где после концертов рэпера Басты (Василия Вакуленко) прошла проверка соблюдения санитарных норм, ждет решения суда о возможной приостановке деятельности. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель гендиректора дворца по правовым вопросам Георги Николов.

«Мы получили протокол управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о возбуждении дела об административных правонарушениях в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований», — отметил он.

Николов пока не располагает информацией, когда должно состояться заседание суда. Согласно сообщению объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, к производству материалы пока не приняты.

По словам Николова, концерты Басты прошли 27 и 28 ноября, когда ограничение по заполняемости концертных залов в Петербурге составляло 50% от общего количества мест. Представитель Ледового дворца, в свою очередь, уточнил, что 27 ноября на мероприятии присутствовали 6 306 человек, 28 ноября — 6 208. Вместимость дворца составляет 13 486 зрителей.

Представитель Басты напомнил его позицию из-за критики концерта властями
Общество
Баста (Василий Вакуленко)

В протоколе Роспотребнадзора говорится, что в Ледовом дворце зрители не использовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию, не было разделения потоков зрителей, что привело к созданию толпы.

РБК обратился за комментарием к заместителю генерального директора Ледового дворца Нине Кот.

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Ранее PR-менеджер лейбла Gazgolder, владельцем которого является Баста, Наталья Мостакова заявила в разговоре с РБК, что команда рэпера при организации концертов строго следовала предписаниям властей Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора.

После концертов Басты в Сети появилось видео с мероприятия, на котором можно было увидеть зрителей без масок, которые стоят «плечом к плечу». Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить соблюдение на выступлении музыканта ограничительных мер.

Позднее она заявила, что эпидрасследование подтвердило нарушения на концертах.

Санкт-Петербург протокол Роспотребнадзор коронавирус административное дело новости
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