Попова поручила проверить концерты Басты в Петербурге

Петербургская «Фонтанка» писала, что опубликованные в соцсетях видео с концерта 27 ноября демонстрируют отсутствие социальной дистанции в собравшейся толпе. Заместитель генерального директора Ледового дворца по правовым вопросам Георги Николов в ответ заявил, что «видео нечетко все отображает», а зал был заполнен не более чем на 50%. Сухенко отметил, что на фотографиях в соцсетях некоторые посетители стоят без масок близко друг к другу.

Комитет по культуре проверил концерты Басты и установил, что разрешенная сейчас численность зрителей не была превышена. Сухенко указал, что все детали мероприятия были предварительно согласованы с властями.

Сам рэпер заявил, что все требования были соблюдены: зал на обоих выступлениях был заполнен не более чем наполовину, отсутствовал танцевальный партер, а зрителям бесплатно выдавали медицинские маски.

Как предположил Баста, кампания против него целенаправленно раскручивается в СМИ. По мнению рэпера, грамотное проведение его концерта могло стать «комом в горле» у некоторых организаторов, которые из-за своих халатности и непрофессионализма срывают концерты других исполнителей, а потом прикрываются коронавирусными ограничениями. Артист напомнил, что за последние два месяца в городе состоялось несколько многотысячных концертов, которые доказали, что требования властей не делают массовые мероприятия невозможными.

После критики эпидемиологической безопасности на концертах Басты Ледовый дворец отменил все мероприятия до февраля 2021 года.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3691 новый случай заражения. Общее число заболевших COVID-19 в городе выросло до 125 907 человек. Петербург находится на втором месте после Москвы по количеству тех, у кого обнаружили эту инфекцию.