Представитель Басты напомнил его позицию из-за критики концерта властями

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 76,32 (+0,12) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 91,31 (+0,11) Инвестиции, 13:31
Новая Skoda Fabia получит версию универсал Авто, 18:24 «Газпром» предложил организовать в Германии производство водорода из газа Бизнес, 18:24 В Ереване протестующие перекрыли центральные улицы Политика, 18:19 Как увлечь ребенка наукой и личным развитием РБК и Vnukovo Country Club, 18:14 Строившая «Северный поток-2» баржа сменила владельца Экономика, 18:07 Мимо Кубка России. Выступит ли Евгения Медведева в нынешнем сезоне Спорт, 18:00 Новак рассказал Путину о газохимическом кластере на Ямале за ₽2 трлн Бизнес, 18:00 Город для людей: какие нововведения ведут к улучшению городской среды РБК и ДПиООС, 17:46 Место наезда автомобиля на людей в немецком Трире. Видео Общество, 17:35 Основатель Superjob Алексей Захаров — о будущем рынка труда Экономика образования, 17:30  ПСБ выдаст ипотеку бюджетникам Волгоградской области под 3,99% годовых Пресс-релиз, 17:27 Гид по зарплатам на автозаводах России: где платят ₽95 тыс. в месяц Авто, 17:26 В Петербурге арестовали обвиняемую в убийстве мужа модель Общество, 17:24 Нурмагомедов решил добиться включения ММА в программу Олимпиады Спорт, 17:22
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,59 -1,05% EUR/RUB ₽90,75 -0,46% EUR/USD $1,2 +0,63%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Представитель Басты напомнил его позицию из-за критики концерта властями

Баста (Василий Вакуленко)
Баста (Василий Вакуленко)

Концерты рэпера Басты (Василия Вакуленко), после которых власти приняли решение закрыть Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, прошли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом РБК заявила PR-менеджер лейбла Gazgolder, владельцем которого является Баста, Наталья Мостакова.

«Мы следовали строго предписаниям властей Санкт-Петербурга. Действовали согласно требованиям Роспотребнадзора. Свою позицию мы сформулировали в обращении Василия [Вакуленко] в Instagram», — отметила она.

Ранее рэпер Баста поблагодарил всех зрителей, которые пришли на его концерт 27 и 28 ноября в Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Он отметил, что его команда долго готовила мероприятие, поскольку провести концерт в соответствии со всеми правилами безопасности было непростой задачей. По мнению Вакуленко, они с ней успешно справились.

В Петербурге закрыли Ледовый дворец после концерта Басты
Общество
<p>Ледовый дворец в Санкт-Петербурге</p>

«Заполняемость зала Ледового дворца на наших концертах составила 50% <...> На наших концертах не было билетов без мест, не было танцевального партера <...> на входе маски выдавались бесплатно, в фойе, по требованию Роспотребнадзора, в необходимом количестве были санитайзеры», — рассказал он.

Вакуленко напомнил, что в ноябре в городе прошло не одно многотысячное мероприятие, в том числе концерты Валерия Меладзе, групп «Би-2», «Алиса», спортивные матчи ЦСКА и «Зенита». Все эти мероприятия показали, что при соблюдении требований правительства большие мероприятия могут проводиться, заключил рэпер.

Ранее «Фонтанка» писала, что после концертов Басты в Сети появилось видео с мероприятия, где были видны зрители без масок, которые не соблюдают социальную дистанцию и стоят «плечом к плечу». Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить, соблюдались ли на выступлении музыканта ограничительные меры.

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной

На совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса она заявила, что эпидрасследование подтвердило нарушения на концертах. В связи с этим был вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, а материалы переданы в суд.

Баста Санкт-Петербург новости Роспотребнадзор
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,59 -1,05% EUR/RUB ₽90,75 -0,46% EUR/USD $1,2 +0,63%
Материалы по теме
В Петербурге закрыли Ледовый дворец после концерта Басты
Общество
Попова поручила проверить концерты Басты в Петербурге
Общество
Вузы Москвы и Петербурга перевели на удаленку до февраля из-за COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter