Представитель Басты напомнил его позицию из-за критики концерта властями

Баста (Василий Вакуленко)

Концерты рэпера Басты (Василия Вакуленко), после которых власти приняли решение закрыть Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, прошли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом РБК заявила PR-менеджер лейбла Gazgolder, владельцем которого является Баста, Наталья Мостакова.

«Мы следовали строго предписаниям властей Санкт-Петербурга. Действовали согласно требованиям Роспотребнадзора. Свою позицию мы сформулировали в обращении Василия [Вакуленко] в Instagram», — отметила она.

Ранее рэпер Баста поблагодарил всех зрителей, которые пришли на его концерт 27 и 28 ноября в Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Он отметил, что его команда долго готовила мероприятие, поскольку провести концерт в соответствии со всеми правилами безопасности было непростой задачей. По мнению Вакуленко, они с ней успешно справились.

«Заполняемость зала Ледового дворца на наших концертах составила 50% <...> На наших концертах не было билетов без мест, не было танцевального партера <...> на входе маски выдавались бесплатно, в фойе, по требованию Роспотребнадзора, в необходимом количестве были санитайзеры», — рассказал он.