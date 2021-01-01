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Общество ,  
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В Совфеде напомнили об условиях начисления двух пенсий в декабре

Некоторым пенсионерам в декабре досрочно начислят пенсии, положенные за январь 2021 года. Об этом сообщила «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам», — сказала сенатор.

В частности, пенсии планируется выплатить тем гражданам, которым их начисляют через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно. По словам Бибиковой, гражданам начислят средства в конце декабря.

«Сумма придет полностью — за весь январь», — пояснила сенатор. Предполагается, что уже с 4 января «Почта России» будет работать в обычном режиме.

Ранее Бибикова сообщила, что с 1 января 2021 года страховые пенсии будут увеличены в среднем на 1 тыс. руб.

В июне Минтруд России определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Согласно документу, размер пенсии в 2021 году составит 17 432 руб., в 2022 году — 18 357 руб., в 2023-м — 19 283 руб. Такие размеры индексации страховых пенсий в 2019–2024 годах были закреплены еще в президентских поправках к пенсионной реформе. Индексация предусматривалась с 1 января каждого года.

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, что более чем в полтора раза превысит прогнозируемый уровень инфляции.

Совет Федерации сенатор пенсии
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