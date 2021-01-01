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Общество ,  
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В Совфеде назвали размер индексации пенсий в 2021 году

В России с 1 января 2021 года страховые пенсии будут увеличены в среднем на тысячу рублей. Об этом «Парламентской газете» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января», — сказала она.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Сенатор также напомнила, что президент Владимир Путин в сентябре сообщал об индексации пенсий на 6,3% в следующем году, что более чем в полтора раза превысит прогнозируемый уровень инфляции.

В июне Министерство труда и социальной защиты определило среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Пенсии будут проиндексированы в 2021 году — на 6,3%, в 2022 году — 5,9%, в 2023 году — 5,6%.Так, размер пенсии в 2021 году составит 17 432 руб., в 2022 году — 18 357 руб., в 2023 году — 19 283 руб.

В сентябре Минтруд со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб. Пенсии в следующем году будут получать 43 млн человек.

Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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