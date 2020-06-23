Общество , 23 июн, 11:54
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Минтруд установил размер пенсии для неработающих пенсионеров
Минтруд России определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).
Согласно документу, размер пенсии в 2021 году составит 17 432 руб., в 2022-м — 18 357 руб., в 2023-м — 19 283 руб.
Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023-м — 5,6%. Фиксированная выплата к страховой пенсии вс 1 января 2021 года устанавливается в размере 6 044,48 руб., в 2022-м — 6 401,10 руб., в 2023-м — 6 759,56 руб.
РБК направил запрос в Пенсионный фонд России.
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