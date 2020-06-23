Минтруд установил размер пенсии для неработающих пенсионеров

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Минтруд России определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Согласно документу, размер пенсии в 2021 году составит 17 432 руб., в 2022-м — 18 357 руб., в 2023-м — 19 283 руб.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023-м — 5,6%. Фиксированная выплата к страховой пенсии вс 1 января 2021 года устанавливается в размере 6 044,48 руб., в 2022-м — 6 401,10 руб., в 2023-м — 6 759,56 руб.

РБК направил запрос в Пенсионный фонд России.

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