Путин назвал размер индексации пенсий

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пенсии в России будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с сенаторами. Выступление главы государства транслирует телеканал «Россия 24».

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — заявил Путин.

В июне Минтруд России определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Это было отражено в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 года и 2023 года.

Согласно документу, в следующем году размер пенсии составит 17 432 руб., в 2022 году — 18 357 руб., в 2023 году — 19 283 руб. Таким образом, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют в 2021 году на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, а в 2023 году — на 5,6%.