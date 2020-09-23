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Путин назвал размер индексации пенсий

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пенсии в России будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с сенаторами. Выступление главы государства транслирует телеканал «Россия 24».

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — заявил Путин.

В июне Минтруд России определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Это было отражено в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 года и 2023 года.

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Согласно документу, в следующем году размер пенсии составит 17 432 руб., в 2022 году — 18 357 руб., в 2023 году — 19 283 руб. Таким образом, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют в 2021 году на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, а в 2023 году — на 5,6%.

Такие размеры индексации страховых пенсий в 2019–2024 годах были закреплены еще в президентских поправках к пенсионной реформе. Индексация предусматривалась с 1 января каждого года.

Владимир Путин индексация пенсий
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