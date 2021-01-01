В Петербурге зафиксировали рекордное число случаев заражения COVID-19

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордом по городу за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Предыдущий рекорд зафиксировали накануне. Тогда оперативный штаб сообщал о 3669 новых заболевших коронавирусом.

В России 27 ноября выявили 27 543 новых случая заболевания, что на 2 тыс. превышает количество инфицированных, выявленных днем ранее. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии превысило 2,2 млн человек.

Рекорд побит и в Москве. За последние сутки в столице выявлено 7918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений COVID-19 в Москве превысило 585 тыс.