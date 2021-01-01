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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге зафиксировали рекордное число случаев заражения COVID-19

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордом по городу за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Предыдущий рекорд зафиксировали накануне. Тогда оперативный штаб сообщал о 3669 новых заболевших коронавирусом.

В России впервые выявили более 27 тыс. заболевших COVID-19 за сутки
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России 27 ноября выявили 27 543 новых случая заболевания, что на 2 тыс. превышает количество инфицированных, выявленных днем ранее. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии превысило 2,2 млн человек. 

Рекорд побит и в Москве. За последние сутки в столице выявлено 7918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений COVID-19 в Москве превысило 585 тыс.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус Санкт-Петербург COVID-19
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