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Политика ,  
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Путин потребовал от чиновников внимания к ситуации с доходами населения

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обратить внимание на проблемы с динамикой доходов населения по всей стране. Об этом он сказал на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, передает пресс-служба Кремля.

«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания», — отметил президент.

По словам Путина, это многовекторный процесс, связанный с созданием новых рабочих мест, в том числе за счет реализации новых инвестиционных проектов. «Но на это нужно обращать внимание, конечно», — добавил глава государства.

Реальные доходы россиян продолжили падение
Экономика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В июле Росстат представил доклад, согласно которому располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года сократились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным квартальным падением с 1999 года.

В октябре Росстат подсчитал, что в третьем квартале текущего года доходы граждан сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оценку падения показателя во втором квартале статистическое ведомство ухудшило до 8,4%.

Также Росстат ухудшил оценку реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года. Согласно новым данным, они выросли на 0,7% вместо 1,2% по предыдущей оценке.

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