Рособрнадзор исключил сокращение числа сдаваемых предметов на ЕГЭ

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Рособрнадзор не будет сокращать число сдаваемых предметов в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что отменять Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов не планируется. Однако там предложили сократить число сдаваемых предметов с четырех до трех. Как уточнил глава ведомства Анзор Музаев, речь идет о двух обязательных предметах и одному по выбору.

23 ноября в Министерстве просвещения заявили, что не обсуждают отмену ЕГЭ в связи с распространением коронавируса. Власти также исключили возможность сдачи единого государственного экзамена удаленно.