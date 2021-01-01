В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ из-за COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минпросвещения России не обсуждает отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», — заявил он.

Ранее Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения для 11-х классов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Старшеклассники должны были написать эту работу 2 декабря, однако теперь сочинение пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

Также ведомство изменило формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.