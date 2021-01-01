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Пандемия коронавируса ,  
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В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ из-за COVID

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минпросвещения России не обсуждает отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», — заявил он.

Ранее Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения для 11-х классов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Старшеклассники должны были написать эту работу 2 декабря, однако теперь сочинение пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

В Рособрнадзоре исключили дистанционный формат ЕГЭ в 2021 году
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Также ведомство изменило формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.

Оно состоится 10 февраля и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. В случае сохранения неблагоприятной обстановки в связи с COVID-19 собеседование пройдет в удаленном формате с использованием видео-конференц-связи.

В 2020 году ЕГЭ состоялся в очном формате. Основной период сдачи экзаменов проходил 3–23 июля. Обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике не проводились, оценки в аттестат выпускникам поставили по итогам года.

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