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Пандемия коронавируса ,  
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В Минпросвещения сочли преждевременным вопрос о досрочном окончании года

Виктор Басюк
Виктор Басюк (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Говорить о досрочном окончании учебного года в школах из-за ситуации с коронавирусом пока рано. Об этом заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, передает ТАСС.

«Такие вопросы пока рано еще обсуждать», — сказал он.

Басюк пояснил, что все будет зависеть от того, как продолжит развиваться ситуация с коронавирусом.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В прошлом учебном году Минпросвещения в связи с распространением коронавирусной инфекции рекомендовало регионам завершить обучение учеников с первого по восьмой класс до 16 мая, учеников девятого и 11 классов до 5 июня, а десятиклассников — до 30 мая.

Также в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены даты проведения Единого государственного экзамена.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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