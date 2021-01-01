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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили 6,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве выявили 6511 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в столице достигло 605 724.

В городе третий день подряд снижается число случаев заболевания COVID-19 после пикового значения 27 ноября. Тогда был установлен рекорд по числу заболевших с начала эпидемии — 7918.

Второй день подряд в столице выявлено менее 7 тыс. случаев COVID-19.

За сутки в Москве умерли от коронавируса 74 человека, выздоровели 5073. Общее число выздоровевших составляет 452 184, число умерших — 8902.

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у половины москвичей
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

26 ноября мэр Сергей Собянин назвал напряженной эпидемиологическую ситуацию в столице. Он отметил, что динамика роста числа случаев COVID-19 постепенно сглаживается, однако «говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано». Мэр попросил не расслабляться и не верить басням про коронавирус. «Говорить о том, что COVID-19 стал менее коварным и более безопасным, нельзя. Ничего подобного», — отмечал он.

В городе запрещена работа общепита и развлекательных заведений в ночное время, отменены новогодние гулянья, учащиеся средних и старших классов, а также студенты переведены на дистанционное обучение. Ограничения действуют до середины января.

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Кроме того, Собянин продлил до середины января ограничительные меры, введенные ранее: самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, перевод не менее 30% сотрудников на удаленку для компаний, а также запрет на работу досуговых учреждений для детей.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<10 000
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<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Москва коронавирус COVID-19
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