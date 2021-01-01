В Москве выявили 6,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве выявили 6511 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в столице достигло 605 724.

В городе третий день подряд снижается число случаев заболевания COVID-19 после пикового значения 27 ноября. Тогда был установлен рекорд по числу заболевших с начала эпидемии — 7918.

Второй день подряд в столице выявлено менее 7 тыс. случаев COVID-19.

За сутки в Москве умерли от коронавируса 74 человека, выздоровели 5073. Общее число выздоровевших составляет 452 184, число умерших — 8902.