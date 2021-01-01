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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Москве

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице ситуациям с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По данным главы города, с 16 по 22 ноября число выявленных случаев «ковидной пневмонии» увеличилось на 2%, а число госпитализаций — на 3%.

Собянин отметил, что в октябре темпы увеличения госпитализаций и пневмоний были намного выше. «Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано», — сказал он, добавив, что система здравоохранения продолжает работать с большой нагрузкой.

В то же время Собянин пояснил, что промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжат работу без новых ограничений. «Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся», — написал мэр.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Материал дополняется

коронавирус Сергей Собянин ограничения COVID-19
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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