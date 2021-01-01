В Москве от коронавируса вылечились свыше 5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 5073 человека, передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии в Москве от коронавируса выздоровели 452 184 человека.

Накануне оперативный штаб сообщал, что за последние сутки в Москве от COVID-19 скончались 74 человека. С начала эпидемии число летальных исходов от инфекции достигло 8902.

Согласно последним данным оперативного штаба, в столице выявили более 599,2 тыс. случаев заражения COVID-19. Всего в России коронавирус выявили более чем у 2,2 млн человек.