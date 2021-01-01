Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у половины москвичей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Среди жителей Москвы у половины сформировался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу, это Т-клеточный иммунитет, антитела и так далее», — привел он результаты проведенных исследований.

Собянин отметил, что при этом половину населения можно считать защищенной только теоретически, потому что никто не гарантирует отсутствие повторных заболеваний.

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