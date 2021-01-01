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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у половины москвичей

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Среди жителей Москвы у половины сформировался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу, это Т-клеточный иммунитет, антитела и так далее», — привел он результаты проведенных исследований.

Собянин отметил, что при этом половину населения можно считать защищенной только теоретически, потому что никто не гарантирует отсутствие повторных заболеваний.

Материал дополняется

коронавирус Сергей Собянин Москва
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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